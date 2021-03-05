عاجل.. الحرس الثورى الإيرانى: إحباط محاولة اختطاف طائرة فى رحلة داخلية

جدة - نرمين السيد - أعلن الحرس الثورى الإيرانى، اليوم الجمعة، إنه أحبط محاولة لاختطاف طائرة فى رحلة داخلية، دون توضيح المزيد من التفاصيل حول الحادث، حسبما نقلت قناة "العربية" منذ قليل.





وكانت الأمم المتحدة قالت فى وقت سابق من اليوم، إن الحرس الثورى الإيرانى قتل 23 شخصًا على الأقل من المحتجين ضد النظام الإيرانى فى تظاهرات شهدتها محافظة بلوشستان. كما أشارت الأمم المتحدة إلى أن الحرس الثورى قطع اتصالات الإنترنت عن بلوشستان فى محاولة للتعتيم عما تشهده المدينة من احتجاجات واسعة ضد النظام الإيرانى، داعية إلى إعادة خدمات الإنترنت.

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