سقوط طائرة استطلاع ألمانية فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات له، قال متحدث باسم قيادة العمليات العسكرية الألمانية، اليوم الجمعة، إن الطائرة المسيرة "هيرون 1" تحطمت فى "سقوط تحت السيطرة" شرقى مدينة مزار الشريف الأفغانية، مرحجًا أن السبب وراء سقوطها هو عطل فنى.

وأشار المتحدث الألمانى، إلى أن الجنود انتشلوا حطام الطائرة. وتستخدم ألمانيا الطائرات المسيرة "هيرون 1" فى أفغانستان فى مهام المراقبة والاستطلاع.