عاجل.. الشرطة الفرنسية تعتقل مشتبها به حاول تنفيذ عملية طعن فى مارسيليا

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة الفرنسية، إن الشخص الذى أوقفته شرطة مارسيليا كان يلوح بسكين، مضيفة دوافع المعتدى غير معروفة حتى الآن.

وعانت فرنسا من سلسلة من الهجمات الإرهابية وحوادث الطعن فى الشهور الأخيرة من العام الماضى 2020، ما دفع البلاد لتطبيق لوائح صارمة فى التعامل مع الفصائل المتطرفة والجماعات الانفصالية داخل البلاد، لاسيما تلك المدعومة من جماعة الإخوان الإرهابية والتيارات التركية المتطرفة.