عاجل.. بابا الفاتيكان يصل بغداد فى أول زيارة له إلى العراق

جدة - نرمين السيد - وصل الحبر الأعظم البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، إلى العراق، اليوم الجمعة، فى أول زيارة له إلى البلد الذى عانى لسنوات طويلة من جرائم وحشية ارتكبها تنظيم داعش الإرهابى الذى أعلن ولايته فى سوريا والعراق قبل القضاء عليه.





وكان البابا فرنسيس أكد فى وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الذهاب إلى العراق كان واجبًا بالنسبة له، على الرغم من الجدل المثار حول هذه الزيارة بسبب المخاطر المتعلقة بجائحة فيروس كورنا المستجد والهجمات الصاروخية الأخيرة على قواعد للتحالف الدولى. ووصف بابا الفاتيكان، العراق بأنها "أرض الشهداء"، والتى يزورها لمدة 3 أيام فى واحدة من أصعب الرحلات وأكثرها مخاطرة بالنسبة له.

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