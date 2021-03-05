الصومال: مقتل 8 من قوات الأمن فى اقتحام سجن شمال البلاد

جدة - نرمين السيد - أكدت الشرطة الصومالية، اليوم الجمعة، مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين من قوات الأمن إثر اقتحام عناصر حركة الشباب الإرهابية لأحد السجون شمال البلاد، فى منتصف الليل، ما أدى إلى هروب عشرات النزلاء، وبينهم إرهابيون.





وأوضحت مصادر أمنية محلية فى الصومال، أن الهجوم بدأ بانفجار كبير، أعقبه اقتحام مسلحين مدججين بالسلاح للسجن الذى يقع فى مدينة بوساسو الساحلية بإقليم بونتلاند منتصف ليلة الجمعة. فيما أعلنت حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن الهجوم، حسبما نقلت محطة "الأندلس" الإذاعية التابعة للحركة الإرهابية، مضيفة أنها ساعدت 400 سجين على الفرار.

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