روسيا تصف خطط أمريكا بفرض عقوبات على رجال أعمال بـ الجنونية

أعرب قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، اليوم الجمعة، عن أمله، في ألا تنفذ الولايات المتحدة "خططها الجنونية" بشأن فرض عقوبات على رجال الأعمال الروس. وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه يأمل ألا تتجاوز تلك النوايا الحديث الإعلامي، موضحًا في الوقت ذاته أن موسكو تعمل على سيناريو للحماية من العقوبات الأمريكية في حال تم فرضها ضد رجال الأعمال الروس. وتعليقا على تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية تحدث عن أن الولايات المتحدة وبريطانيا تدرسان فرض عقوبات جديدة على روسيا لـ"استخدامها أسلحة كيميائية"، وأشارت إلى أن هذه الإجراءات قد تستهدف قطاع الديون في الدولة، قال بيسكوف: "أولا، لم يفرض أحد حتى الآن عقوبات على رجال الأعمال الروس. بالطبع، ما زلنا نأمل، أن تبقى هذه النوايا المجنونة فقط على صفحات وسائل الإعلام ... لذلك، الاستدلال الافتراضي غير مناسب هنا. دعونا ننتظر ونرى كيف ستتطور الأحداث".

وكانت الولايات المتحدة، فرضت قبل أيام عقوبات على مسؤولين روس رفيعي المستوى، بسبب قضية تسميم واعتقال المعارض الروسي، أليكسي نافالني، حيث تطالب واشنطن بالإفراج غير الشروط عن نافالني المتهم بقضايا احتيال في روسيا، وهو ما تعتبره الأخيرة تدخلًا سافرًا في شؤونها الداخلية.

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