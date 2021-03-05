طائرة بابا الفاتيكان تستعد للهبوط في مطار بغداد

أفادت السومرية نيوز بأن طائرة البابا فرنسيس تستعد للهبوط في مطار بغداد الدولي.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وصل إلى مطار بغداد لاستقبال بابا الفاتيكان .

وكان التقى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان صباح اليوم بـ 12 لاجئًا من العراق قبيل مغادرته متوجهًا إلى بغداد لبدء زيارة إلى العراق تستغرق 4 أيام.

وقال البابا فرنسيس، أمس الخميس، في رسالة إلى العراقيين، إنه يزور بلدهم "حاجا يسوقني السلام" من أجل "المغفرة والمصالحة بعد سنين الحرب والإرهاب".

وأكد البابا في رسالة مصورة موجهة إلى الشعب العراقي، بُثت عشية توجهه إلى العراق: "أوافيكم حاجا تائبًا، لكي التمس من الرب المغفرة والمصالحة بعد سنين الحرب والإرهاب. أوافيكم حاجا يسوقني السلام".

وأضاف: "أخيرًا سوف أكون بينكم، أتوق لمقابلتكم ورؤية وجوهكم، وزيارة أرضكم مهد الحضارة العريق والمذهل".

ومضى يقول في جزء مكرس -خصوصًا- للمسيحيين الذين لا يزالون في العراق: "لا تزال في أعينكم صور البيوت المدمرة والكنائس المدنسة، وفي قلوبكم جراح فراق الأحبة وهجر البيوت" مشددًا: ”"سى أن يساعدونا الشهداء الكثيرون الذين عرفتم، على المثابرة في قوة المحبة المتواضعة".