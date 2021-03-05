قصف جوي يمني جديد على العمق السعودي
استهدف سلاح الجو المسير، فجر اليوم قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط ومطار أبها الدولي.
وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن سلاح الجو المسير استهدف فجر اليوم بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2K مواقع مهمة في قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها.
وأكد أن الإصابة كانت دقيقة .. مشيرا إلى أن الاستهداف يأتي ردا على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على الشعب اليمني.
وكان سلاح الجو المسير استهدف مساء الثلاثاء الماضي مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي بطائرة قاصف 2K وحقق إصابة دقيقة، فيما استهدف بطائرة نوع قاصف 2K، هدفا مهما فجر أمس بقاعدة الملك خالد في خميس مشيط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : قصف جوي يمني جديد على العمق السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.