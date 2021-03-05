أخبار اليمن : قصف جوي يمني جديد على العمق السعودي

قصف جوي يمني جديد على العمق السعودياستهدف سلاح الجو المسير، فجر اليوم قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط ومطار أبها الدولي.

وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن سلاح الجو المسير استهدف فجر اليوم بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2K مواقع مهمة في قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها.

وأكد أن الإصابة كانت دقيقة .. مشيرا إلى أن الاستهداف يأتي ردا على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على الشعب اليمني.

وكان سلاح الجو المسير استهدف مساء الثلاثاء الماضي مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي بطائرة قاصف 2K وحقق إصابة دقيقة، فيما استهدف بطائرة نوع قاصف 2K، هدفا مهما فجر أمس بقاعدة الملك خالد في خميس مشيط.