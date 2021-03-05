أخبار اليمن : العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين

دوت الخليج -

العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين

واصل العدوان السعودي ومرتزقته جرائمهم بحق الشعب اليمني ما أدى إلى استشهاد وإصابة 23 مواطناً خلال الـ24 ساعة الماضية. العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيينواصل العدوان السعودي ومرتزقته جرائمهم بحق الشعب اليمني ما أدى إلى استشهاد وإصابة 23 مواطناً خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 121 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في كيلو16 قرب شارع الـ50 والجبلية، و28 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 343 قذيفة و83 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. و من بين الخروقات ثلاث غارات لطيران تجسسي على الفازة والدريهمي وتحليق أربع طائرات تجسسية في أجواء كيلو 16 والفازة والدريهمي والجبلية. وأشار المصدر إلى إصابة 3 مواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة. وأكد المصدر استشهاد 3 مواطنين وإصابة 17 آخرين بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان على حي الجملة بمديرية صالة محافظة تعز. وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

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