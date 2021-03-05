إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى 115 مليونا و618 ألفا و88 حالة

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 115 مليونا و618 ألفا و88 حالة. وذكرت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و569 ألفا و422 حالة.

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