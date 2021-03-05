6 طائرات مفخخة.. التحالف العربي يحبط هجمات الحوثيين على السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، اعتراض طائرتين مسيرتين مفخختين، أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه منطقة خميش مشيط بالمملكة.

وقال التحالف، إنه بذلك يصبح مجموع الطائرات المفخخة التي اعترضها اليوم، 6 طائرات، مؤكدًا أن الميليشيات الحوثية تستمر في محاولات استهداف المدنيين، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية".

وشدد التحالف على أنه يتخذ جميع الإجراءات التي تتفق مع القانون الدولي والإنساني، لحماية المدنيين في المملكة، من هجمات الحوثيين.