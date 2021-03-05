أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة محاولة ميليشيات الحوثي استهداف مناطق مدنية في السعودية بطائرات مسيرة مفخخة. وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الجمعة)، من تدمير 6 طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية. وأوضح التحالف، أن قواته المشتركة تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط. وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن «محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب»، مؤكدًا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعاون الإسلامي تدين استهداف الحوثيين لـ السعودية بطائرات مسيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.