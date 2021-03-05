اعتباراً من الأحد القادم.. فرض حظر التجوال بالكويت لمدة شهر بعد زيادة مصابي كورونا واستثناء 3 حالات من الحظر

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت دولة الكويت عن فرض حظر التجوال بدايةً من الأحد لمدة شهر، وذلك بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث بلغت آخر حصيلة لكورونا بالكويت 1716 حالة جديدة، وخلال 24 ساعة فقط، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 196497 حالة.

فرض حظر التجوال بالكويت لمدة شهر

ويأتي قرار حظر التجوال في الكويت ضمن عدد من الإجراءات الإحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، على أن يبدأ الحظر من من الساعة 5 مساءً إلى الساعة 5 صباحاً وذلك اعتباراً من الأحد القادم، على أن يتم مراجعة القرار مرة أخرى بعد انتهاء المدة المحددة، كما يقوم الحرس الوطني بمعاونة قوات الشرطة النظامية في تنفيذ حظر التجوال.

كما أن هناك 3 استثناءات من قرار فرض حظر التجوال في الكويت وفق تكليفات وزارة الداخلية الكويتية، وجاءت هذه الإستثناء كالتالي:

1- الخروج من أجل أداء الصلاة في المسجد، ولكن يشترط أن يكون مشياً على الأقدام.

2- يستثنى من القرار أماكن بيع المستلزمات الطبية والصيدليات والأسواق والجمعيات التعاونية، وذلك من خلال خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط.

3- العاملين في صيانة المصاعد والتكييف.

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كما أن الأندية الصحية والصالونات ستود للعمل اعتباراص من الأحد القادم، ولكن مع تطبيق الإجراءات الصحية والإحترازية اللازمة، كما سيسمح للمطاعم بالعمل دون استقبال زبائن والإقتصار على خدمة توصيل المنازل فقط.