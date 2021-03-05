دلالة ألوان الحالة الصحية في توكلنا، يعتبر التسجيل في تطبيق توكلنا لجميع الأفراد المتواجدين في السعودية أمر هام وضروري وشرط أساسي للدخول إلى الكثير من المنشآت والمؤسسات الحكومية، حيث يتطلب توضيح الحالة الصحية للفرد من خلال تفعيل تطبيق توكلنا قبل الدخول إلى تلك المؤسسات، وعند التسجيل في التطبيق يعطي بعض الألوان التي تدل على حالة الفرد الصحية ويرغب الكثير في التعرف على معنى ألوان الحالة الصحية في توكلنا.

تطبيق توكلنا

يعتبر ذلك التطبيق من أهم الخطوات التي قامت بها حكومة المملكة العربية السعودية لتحدي انتشار فيروس كورونا بين المواطنين في السعودية، حيث يساعد في إجبار المواطنين لتسجيل حالتهم الصحية، والتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة لوقاية المواطنين.

دلالة ألوان الحالة الصحية في تطبيق توكلنا

من أهم خدمات تطبيق توكلنا أنه يلزم الأفراد بالتسجيل به للتعرف على الحالة الصحية لكل فرد، وعن إصابته بفيروس كورونا وهو هل فرد مخالط أم مصاب أم معافى من الفيروس، حيث يتم إعطاء لون معين لكل حالة مرضية للفرد المسجل في التطبيق، حيث يعتبر معنى كل لون في تطبيق توكلنا:

اللون الأخضر الفاتح يدل على صحة وسلامة المسجل وعدم إصابته بفيروس كورونا. أما عن اللون البني فدلالته أن المسجل مصاب بفيروس كورونا ويجب أن يقوم بعزل نفسه فورًا. اللون الأزرق فهو يعطى للأفراد القادمين من خارج المملكة العربية السعودية ولكن من دول ليست موبوءة. أما عن اللون البنفسجي فهو يدل على أن المسجل قادم من دول خارج السعودية ومن الدول الموبوءة بالفيروس، وعليه أن يقوم بتحديد مسكنه بحد أقصى 8 ساعات والعزل المنزلي الفوري لمدة أسبوع كامل للمسجل، وفي اليوم الخامس يقوم بإجراء تحليل فيروس كورونا للتعرف على حالته الصحية، ولا يسمح له بالخروج من المنزل إلا عندما يتحول اللون البنفسجي إلى لون أخضر. اللون البرتقالي هو دليل على أن الفرد المسجل مخالط لحالة مصابة بفيروس كورونا، وعليه أن يقوم باللازم للتأكد من صحته وسلامته.