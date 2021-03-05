أنواع مخالفات المرور وطريقة الاعتراض على الغرامة

أنواع مخالفات المرور والاعتراض على الغرامة، تشدد إدارة المرور العامة في المملكة العربية السعودية على ضرورة الالتزام بجميع قواعد المرور والشروط التي تضعها الهيئة للحفاظ على صحة جميع الأفراد على الطريق، وحتى لا يعرض السائق نفسه للعقوبات والغرامة المالية، وفي حالات أسوء لا قدر الله يتعرض السائق لحادثة ما، لذلك يجب التعرف على جميع أنواع مخالفات المرور في السعودية لعدم مخالفتها.

أنواع المخالفات المرورية

الركن بأماكن ذوي الإعاقة

حيث أعلنت الهيئة عن رصد ما يقرب من 2500 مركبة تقوم بالوقوف في مناطق ذوي الإعاقة، وهي من الأماكن المرفوض الوقوف بها تمامًا، وتسعى المرور جاهدةً لرصد جميع المخالفين لتلك القواعد.

تظليل المركبات

حيث أن هناك بعض الشروط الهامة لتظليل المركبة مثل أن يكون التظليل شفافًا يسمح بالرؤية، ويجب ألا تكون من النوع العاكس أو المزخرف أو المنقوش، وأن تكون مما يتوافق مع البيئة في المملكة العربية السعودية.

كما أن هناك بعض أنواع المركبات الممنوع تظليلها نهائيًا هي سيارات الأجرة وسيارات نقل البضائع والتأجير اليومي والسيارات الرياضية التي يتواجد بها باب واحد.

تباطؤ السير بالمركبة

وكذلك يمنع تمامًا التباطؤ في السير الذي يسبب عرقلة في حركة المرور ما دام السائق على طريق سريع، حيث يجب أن يتقيد السائق بالسرعة الموضوعة.

القيادة أثناء الغبار

حيث أوضحت الهيئة العامة للمرور عن بعض النصائح قبل القيادة أثناء التقلبات الجوية والغبار أهمها: الالتزام بوجود مسافة كافية بين كل مركبة وأخرى، ويجب تشغيل جميع أنوار المركبة أثناء القيادة، ويفضل غلق جميع النوافذ وتفعيل خاصية تدوير الهواء، وعدم تغيير المسار إلا بعد التأكد من الطريق.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية

خدمة من هيئة المرور العامة للتسهيل من التعرف على المخالفات المرورية إلكترونيًا:

التسجيل في بوابة أبشر الإلكترونية. كتابة رقم الهوية أو الرمز المرئي أو رقم الإقامة. ومن ثم اختيار زر عرض المخالفات المرورية.

الاعتراض على المخالفات المرورية

يقدم الاعتراض على المخالفة من خلال:

التسجيل في منصة أبشر. اختيار خدمة المرور، تحديد المركبة الخاصة بك. تقديم الاعتراض على المخالفة، والانتظار حتى تعرض النتيجة.