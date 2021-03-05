تأمين السيارات من تطبيق توكلنا، أصبح تطبيق توكلنا من أبرز التطبيقات المعروفة الآن في المملكة العربية السعودية وأكثرها استخدامًا، حيث كان الأساس من التطبيق هو تسجيل الحالة الصحية لجميع المتواجدين في المملكة العربية السعودية، ولكن مع التطوير الدائم للتطبيق أصبح هناك الكثير من خدمات تطبيق توكلنا التي تقدم للأفراد في السعودية، ويقدم التطبيق الآن خدمة تأمين السيارات من توكلنا.

تطبيق توكلنا

تم إطلاق تطبيق توكلنا تحت إشراف وزارة الصحة وبالتعاون مع هيئة الاتصالات والمعلومات في السعودية، وذلك لتطوير التطبيق بشكل مستمر ليلائم حاجة المواطنين في السعودية، حيث جاء التطبيق تزامنًا مع انتشار جائحة فيروس كورونا العالمية، ليتم تسجيل جميع المتواجدين في السعودية وتسجيل الحالة الصحية لكل منهم سواء كان الفرد مصاب بفيروس كورونا أو معافى من الفيروس أو مختلط لحالة مصابة بالفيروس أو قادم من خارج السعودية من منطقة موبوءة أو منطقة غير موبوءة، وهي جميعها معلومات هامة للتسجيل في تطبيق توكلنا، حيث يعتبر الدخول لبعض منشآت المملكة العربية السعودية بتطبيق توكلنا هو أمر هام وضروري، حيث يتم التفعيل قبل الدخول لتلك المنشآت وبمجرد التواجد بقرب أي فرد مخالط أو مصاب الفيروس يقوم التطبيق بتحذيرك بزيادة الإجراءات الاحترازية مع الحفاظ على هوية الفرد المصاب وعدم الإعلان عنها.

كما وأن خدمات توكلنا أصبحت لا تعتمد على فيروس كورونا الآن فقط بل أصبح التطبيق له الكثير من الخدمات الحكومية التي تتم من خلاله، لذلك أصبح أكثر التطبيقات أهميةً في السعودية.

خدمة تأمين السيارات من تطبيق توكلنا

أعلن تطبيق توكلنا الفترة الماضية تم توفيره لخدمة جديدة هي استعراض بيانات تأمين المركبات من توكلنا وذلك من خلال توفير بعض البيانات مثل تاريخ إصدار المركبة وإضافة رقم الوثيقة وتاريخ الانتهاء وكذلك اسم الشركة التابعة للمركبة، حيث يمكن ذلك بكل سهولة من خلال تطبيق توكلنا وفتح اللوحة الخاصة بالبيانات واختيار خدمة تأمين المركبات وعرض القائمة الخاصة بوثائق التأمين واختيار الوثيقة المراد عرض تفاصيلها.