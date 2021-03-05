طريقة تفعيل بطاقة فيزا تسوق الراجحي ومميزات الحصول عليها

طريقة تفعيل بطاقة فيزا تسوق الراجحي تعتبر بسيطة للغاية، وبمجرد اتباع بعض الخطوات، يمكن للعميل أن يستخدمها في إتمام كافة عمليات التسوق والشراء، وتعتبر فيزا تسوق الراجحي من البطاقات المميزة، وتعتبر الأكثر مكافاةً على مستوى المملكة العربية السعودية.

طريقة تفعيل بطاقة فيزا تسوق الراجحي

لتفعيل فيزا تسوق الراجحي لا بد من اتباع ما يلي:

إجراء الاتصال بمصرف الراجحي.

اختيار الدخول لقسم البطاقات الائتمانية، ومن ثم التحدث مع خدمة عملاء المصرف.

طلب تفعيل الفيزا من ممثل خدمة عملاء المصرف، وإخباره بالأربع أرقام الأخيرة من بطاقة الهوية.

وأخيرًا تصبح الفيزا متاحة للاستخدام بمجرد أن يقوم العميل بشحنها بقيمة أقصاها 100 ريال سعودي.

مميزات فيزا تسوق الراجحي

طريقة تفعيل البطاقة السهلة تعتبر إحدى المميزات، وتوجد مميزات أخرى كما يلي:

يمكن التقدم للحصول عليها إلكترونيًا عن طريق موقع مصرف الراجحي.

تتيح أسعار مناسبة عند التحويل، أثناء استخدامها في التسوق، وذلك بالمقارنة بغيرها من البطاقات.

تتاح للعميل بمجرد طلبها واستلامها.

لا توجد خصومات عند التسوق بعملة مختلفة.

تتيح خصومات للعميل في أكثر من مكان للتسوق.

مرتبطة بخدمة الباي بال.

يمكن شحنها بأي مبلغ عن استلامها.

شروط الحصول على فيزا تسوق الراجحي

يوجد شرطين ليتمكن العميل من الحصول على الفيزا هما:

امتلاك حساب مصرفي في مصرف الراجحي.

وجود بطاقة الهوية، وتقديم صورة منها، ووجود أوراق الإقامة لغير المواطنين، وتقديم صورة منها.

طريقة الحصول على فيزا تسوق الراجحي

تعتبر طريقة الحصول سهلة مثل طريقة تفعيل بطاقة تسوق الراجحي وهي كالتالي:

دخول الموقع الإلكتروني للمصرف.

اختيار مباشر أفراد.

تسجيل الدخول.

اختيار الحصول على بطاقة جديدة.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

النقر على إرسال.

إدخال العنوان بشكل صحيح، حتى تُرسل الفيزا عليه.