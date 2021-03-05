كيفية طلب خدمة التجمعات من تطبيق توكلنا، تطبيق توكلنا السعودي الذي تم إطلاقه تحت إشراف وزارة الصحة السعودية، وبتعاون بين وزارة الصحة ووزارة الاتصالات والمعلومات السعودية، وذلك حتى يشارك في الحد من انتشار فيروس Co-vid 19 بين الأفراد المتواجدين في المملكة العربية السعودية حيث يعتبر التسجيل به أمر ضروري لزيارة الكثير من المؤسسات في السعودية، كما ويقدم تطبيق توكلنا مجموعة من الخدمات الكثيرة التي لا تتوقف فقط حول فيروس كورونا ولكن الكثير من الخدمات الحكومية للمواطنين، تعرفوا على خدمة طلب التجمعات من تطبيق توكلنا. خدمة إقامة التجمعات على تطبيق توكلنا خدمة إقامة التجمعات على تطبيق توكلنا يسمح تطبيق توكلنا بتوفير بعض الخدمات للمواطنين في السعودية، وجميع تلك الخدمات غرضها الأول والأساسي هو الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا والحد من عملية انتشاره الواسعة في مناطق السعودية المختلفة، ويسمح التطبيق بتوفير خدمة إقامة التجمعات مع اتباع الإجراءات الاحترازية، حيث يتم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة في السعودية عند إقامة تلك التجمعات مع علم الهيئة المختصة بذلك، حتى لا يلحق الأفراد في تلك التجمعات المشاكل من المملكة العربية السعودية، ولطلب خدمة إقامة التجمعات من توكلنا يتم اتباع الخطوات التالية: فتح تطبيق توكلنا على الهاتف الجوال.

تسجيل الدخول في تطبيق توكلنا بالاسم ويليه كلمة السر.

وبعد ذلك يتم من قائمة الخدمات اختيار تبويب طلب تصريح جديد.

وتحديد تصريح بالتجمع لتحديد نوع التجمع المراد إقامته سواء كان نوعه تجاريًا أو حكوميًا أو شخصيًا أيًا كان النوع يجب تحديد.

بعد ذلك يتم تكملة البيانات الخاصة بتصريح إقامة تجمعات والتي تشمل عدد الأفراد المسموح بهم في التجمع واسم التجمع والموقع المقام به التجمع ونصف قطره.

عند الانتهاء من تسجيل البيانات السابقة نجد التصريح في القائمة الخاصة بتصاريح التجمع، يتم الضغط على التصريح واستخدام كود الاستجابة السريع QR.

ولكي يتم استخدام التصريح أثناء التجمع يتم التسجيل في صفحة التطبيق الرئيسية كزائر والضغط على زيارة تجمع ومسح كود الاستجابة السريع للدخول في التجمع. طريقة عمل الاندومي في البيت مع صلصة جوز الهند الوسوم

كيفية طلب خدمة التجمعات من تطبيق توكلنا، تطبيق توكلنا السعودي الذي تم إطلاقه تحت إشراف وزارة الصحة السعودية، وبتعاون بين وزارة الصحة ووزارة الاتصالات والمعلومات السعودية، وذلك حتى يشارك في الحد من انتشار فيروس Co-vid 19 بين الأفراد المتواجدين في المملكة العربية السعودية حيث يعتبر التسجيل به أمر ضروري لزيارة الكثير من المؤسسات في السعودية، كما ويقدم تطبيق توكلنا مجموعة من الخدمات الكثيرة التي لا تتوقف فقط حول فيروس كورونا ولكن الكثير من الخدمات الحكومية للمواطنين، تعرفوا على خدمة طلب التجمعات من تطبيق توكلنا. خدمة إقامة التجمعات على تطبيق توكلنا خدمة إقامة التجمعات على تطبيق توكلنا يسمح تطبيق توكلنا بتوفير بعض الخدمات للمواطنين في السعودية، وجميع تلك الخدمات غرضها الأول والأساسي هو الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا والحد من عملية انتشاره الواسعة في مناطق السعودية المختلفة، ويسمح التطبيق بتوفير خدمة إقامة التجمعات مع اتباع الإجراءات الاحترازية، حيث يتم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة في السعودية عند إقامة تلك التجمعات مع علم الهيئة المختصة بذلك، حتى لا يلحق الأفراد في تلك التجمعات المشاكل من المملكة العربية السعودية، ولطلب خدمة إقامة التجمعات من توكلنا يتم اتباع الخطوات التالية: فتح تطبيق توكلنا على الهاتف الجوال.

تسجيل الدخول في تطبيق توكلنا بالاسم ويليه كلمة السر.

وبعد ذلك يتم من قائمة الخدمات اختيار تبويب طلب تصريح جديد.

وتحديد تصريح بالتجمع لتحديد نوع التجمع المراد إقامته سواء كان نوعه تجاريًا أو حكوميًا أو شخصيًا أيًا كان النوع يجب تحديد.

بعد ذلك يتم تكملة البيانات الخاصة بتصريح إقامة تجمعات والتي تشمل عدد الأفراد المسموح بهم في التجمع واسم التجمع والموقع المقام به التجمع ونصف قطره.

عند الانتهاء من تسجيل البيانات السابقة نجد التصريح في القائمة الخاصة بتصاريح التجمع، يتم الضغط على التصريح واستخدام كود الاستجابة السريع QR.

ولكي يتم استخدام التصريح أثناء التجمع يتم التسجيل في صفحة التطبيق الرئيسية كزائر والضغط على زيارة تجمع ومسح كود الاستجابة السريع للدخول في التجمع. طريقة عمل الاندومي في البيت مع صلصة جوز الهند

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