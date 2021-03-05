تمويل شخصي بدون كفيل يصل الي 300 الف ريال بفترة سداد 240 شهراً

تمويل شخصي بدون كفيل؛ حيث يتواجد العديد من الشركات التمويلية في الأراضي السعودية تقدم عروض وخدمات مصرفية ممتازة من أهم تلك الشركات شركة النايفات التمويلية تقدم تمويل فوري يصل الي مبلغ حده الأقصى 300 الف ريال سعودي، وهذا ما يبحث عنه المواطنين السعوديين الراغبين في الحصول علي قرض لأي غرضاً ما سواء تأسيس مشروع، امتلاك سيارة، بناء منزل، السفر الي الخارج، أو غيره من أمور الحياة التي لا حصر له، ولذلك نجد أن البنوك الموجودة داخل أراضي المملكة العربية السعودية وأيضاً الشركات التمويلية التي تقدم ذلك الخدمة تتنافس بقوة في تقديم أفضل العروض والخدمات المصرفية.

شركة النايفات السعودية

عُرفت شركة النايفات في السنوات الأخيرة واكتسبت ثقة عملائها في وقت قصير لما تُقدمه الشركة من عروض تمويلية مميزة ومختلفة عن ما تقدمه الشركات الأخري، حيث تٌقدم شركة النايفات تمويل شخصي وفوري يصل الي 300.000 ريال سعودي بفترة سداد مرنة وتسهيلات عديدة أخري، كما أن أهم ما يميز ذلك التمويل أنه يُصرف تبعاً للشريعة الإسلامية، وهذا ما نتحدث عنه خلال المقال مع توضيح الشروط والمستندات المطلوبة من أجل الحصول علي التمويل من شركة النايفات.

شروط الحصول علي تمويل شخصي من شركة النايفات

لكل شركة تمويلية شروط خاصة بها من أجل الحصول علي تمويل شخصي أياً كان قيمته، وشروط شركة النايفات تتلخص في الأتي:

الشروط الأول لابد أن يكون طالب القرض مواطن سعودي. أن لا يزيد عمر العميل عن الستون عاماً ولا يقل عن العشرون عاماً. الحد الأدنى للراتب الشهري عن خمسة ألالاف ريال سعودي للقطاع الحكومي. الحد الأدنى للراتب الشهري عن سبعة ألالاف ريال سعودي للقطاع الخاص. يجب أن يكون العميل يعمل في جهة معتمدة للشركة النايفات ويمتلك سجل ائتماني جيد. أن لا تقل الخدمة للموظف الحكومي عن ثلاثة أشهر، ولا تقل للموظف الخاص عن ستة أشهر.

المستندات المطلوبة للحصول علي قرض شركة النايفات

بطاقة تثبت أحوال العميل المتقدم وتقديمها الي شركة النايفات. صورة لسجل العميل التجاري وتقديم الصورة الي شركة النايفات. أخر 3 ميزانيات الي شركة النايفات.