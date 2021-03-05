تركيا تكشف سبب تحطم مروحيتها العسكرية

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الجمعة، أن حادث تحطم المروحية العسكرية الذي أسفر عن مقتل 11 جنديا، من بينهم ضابط كبير، الخميس، نجم عن سوء الأحوال الجوية.
وقال خلوصي أكار: "وفقا للمعلومات الأولية والشهادات، وقع الحادث بسبب سوء الأحوال الجوية المتقلبة"، مشيرا إلى أن "السبب الحقيقي للحادث سيعلن بعد تحقيق مفصل".
وكان من بين ضحايا الحادث الذي وقع في ولاية بيتليس جنوب شرقي تركيا، قائد الفيلق الثامن الفريق عثمان أرباش، فيما لا يزال اثنان من الجرحى في المستشفى، وحالتهما مستقرة، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وبحسب وزارة الدفاع التركية، أقلعت الطائرة من طراز "كوغار" الذي تصنعه إيرباص، من مدينة بينغول للتوجه إلى تاتفان قبيل الساعة 11,00 بتوقيت غرينيتش، وبعد نصف ساعة اختفت عن شاشات الرادار.
وتمكنت السلطات من تحديد موقع التحطم بعد نشر طائرات مسيرة وطائرة استطلاع ومروحية. وأظهرت صور بثتها قنوات تلفزيون تركية المنطقة التي وقع فيها الحادث يلفها ضباب كثيف.
وستقام مراسم رسمية بعد ظهر الجمعة، يشارك فيها الرئيس رجب طيب أردوغان، لتشييع الضحايا.
ويشن الجيش التركي بانتظام عمليات في جنوب شرق البلاد ضد حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة "جماعة إرهابية".
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