رئيس العراق ورئيس الوزراء يستقبلان قداسة البابا فرنسيس

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الجمعة، البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، فى مبنى قصر بغداد، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية وتقدمت فرقة الخيالة العسكرية الموكب، حاملين أعلام العراق ودولة الفاتيكان بأنغام الموسيقى العسكرية.





وكان رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، وعدد كبير من كبار المسؤولين، استقبلوا البابا فرنسيس بمطار بغداد الدولى.

واعتلى الرئيس العراقى وبابا الفاتيكان منصة التحية، وعزف السلامان الوطنيان العراقى ولدولة الفاتيكان، ثم تفقد بعدها ضيف العراق حرس الشرف الذي يضم صنوف القوات المسلحة العراقية كما أطلقت حمامات السلام فى أجواء قصر بغداد داخل المنطقة الخضراء ابتهاجًا بوصول بابا الفاتيكان إلى البلاد.

وتبادل قداسة البابا التحيات مع عقيلة الرئيس العراقى برهم صالح، التى شاركت فى مراسم الاستقبال داخل القصر الرئاسى. كما تبادل التحيات مع كبار مستقبليه من الوزراء والمستشارين وممثلى البعثات الدبلوماسية.

وشاركت فى مراسم الاستقبال بمطار بغداد مجاميع من أبناء الطائفة المسيحية، وفرقة التراث الشعبى العراقية التى قدمت أنشودة للترحيب بمقدم البابا فرنسيس، فيما لوح آخرون باعلام العراق ودولة الفاتيكان.

وعقد الرئيس العراقى برهم صالح وضيفه اجتماعًا ثنائيًا بحضور عقيلة الرئيس العراقى فى قصر بغداد. فيما اصطحب الكاظمى ضيف العراق قداسة البابا فرنسيس إلى صالة التشريفات الكبرى بمطار بغداد الدولى، وعقدا اجتماعاً ثنائياً تبادلا خلاله الأحاديث الترحيبية والجانبية.