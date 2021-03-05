روسيا: لا صحة لامتلاكنا أسلحة كيميائية ولا يوجد دليل

جدة - نرمين السيد - وردًا على الأنباء الإعلامية المتداولة حول نية بريطانيا والولايات المتحدة فرض عقوبات إضافية على روسيا، وزيادة الضغط عبر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، قال بيسكوف: "تطلق واشنطن اتهامات لا أساس لها على الإطلاق ضد روسيا، وتزعم وجود أسلحة كيماوية على أراضيها، لا توجد ولا يمكن أن تكون أى أدلة وبيانات حقيقية تشير إلى هذا الأمر".

وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، أضاف بيسكوف: "لأن روسيا دمرت منذ فترة طويلة جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية وجميع البرامج المرتبطة به، وتلك التى قد تكون مرتبطة بشكل ما بإنتاج الأسلحة الكيماوية".

وتابع متحدث الرئاسة الروسية: "أعلنت روسيا تدمير جميع الأسلحة الكيماوية الموجودة على أراضيها منذ سنوات عديدة، وقد امتثلت روسيا بالكامل لأحكام الاتفاقية ذات الصلة، وليس لدى روسيا أسلحة كيماوية"، مضيفًا: "نتوقع أن يقوم بعض نظراؤنا بذلك، ويمتثلوا أيضا لأحكام هذه الاتفاقية، وكما تعلمون هناك عدد من الدول التى لديها أسلحة كيماوية على أراضيها، بما فى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية".