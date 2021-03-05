الجيش اليمنى يواصل تقدمه فى تعز

جدة - نرمين السيد - ووفقا لموقع الجيش اليمنى "سبتمبر. نت"، قال مصدر عسكرى يمنى، إن "قوات الجيش الوطنى واصلت تقدمها الميدانى فى عدة جبهات فى الجبهتين الغربية والشمالية الشرقية"، مؤكدًا أن قوات الجیش الوطنى استكملت خلال الساعات الماضية تحرير كامل الأطراف الغربية من مديرية جبل حبشى، بعد تحرير كامل منطقتى القوز، والاشروح.

وأشار المصدر إلى استمرار المعارك التى تدور رحاها حاليًا فى آخر تبة تقع بين مديريتى جبل حبشى، ومقبنة، لافتًا إلى استمرار قوات الجيش فى التقدم حتى تحريرها، موضحًا أنه بتحريرها ستلتحم الجبهتين.

وأضاف، أن "قوات الجیش الوطنى فى مديرية مقبنة، بات يفصلها حوالى 5 كيلومترات عن القوات المشتركة فى الساحل الغربى"، مؤكدًا أنه لم يتبق أمام قوات الجیش الوطنى فى المديرية غير منطقتى العرض، والحناية، وفى حال تحريرها ستلتحم قوات الجيش فى غرب تعز، مع جبهة الوازعية، والساحل الغربى.

وخلال المعارك، تكبدت الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة فى الأرواح، من بينهم قيادات ميدانية منها القيادى الحوثى المدعو أبو حاتم، مؤكدًا أن الميليشيا تكبدت خسائر كبيرة فى العتاد والمعدات القتالية.