ماذا دار في لقاء رئيس العراق والبابا فرنسيس

عقد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح اجتماعا مع بابا الفاتيكان فرنسيس ، في مكتب الرئيس في قصر بغداد .

وفى بيان مقتضب حول تفاصيل اللقاء أفادت به السفارة العراقية بالقاهرة، قال رئيس الجمهورية برهم صالح مخاطبا البابا فرنسيس " إصراركم على زيارة العراق رغم مصاعب الوباء، والظروف العصيبة التي يمر بها بلدنا، تُضاعف قيمة الزيارة لدى العراقيين".

وفور وصول البابا فرنسيس إلى بغداد، عقد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس العراقي بقصر بغداد.

ووصل بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، الجمعة، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة تستغرق 4 أيام، معتبرا أنها "واجب نحو أرض عانت الكثير".

وقال البابا في كلمة للصحفيين على متن الطائرة التي أقلته إلى بغداد: "أنا سعيد بمعاودة السفر.. الرحلة اليوم معي هي واجب نحو أرض عانت الكثير منذ سنوات. شكرا على مشاركتي هذه الرحلة".

وشدد البابا فرنسيس على التزامه بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، قائلا: "سألتزم بالإجراءات ولن أتمكن من مصافحتكم".