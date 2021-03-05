أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنها ستعلن قريبًا عن بعض من الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها ردًا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ردًا على سؤال وجه إليها حول ما الذي تنتظره موسكو بعد فرض العقوبات: "لماذا تعتقدون أننا ننتظر؟ لا أحد سينتظر".
وأضافت: "هناك أمر آخر نحن لم نكشف أو ننشر مثل هذه الدعاية من قبل وأقصد هنا الإعلان عن الإجراءات الانتقامية.. لقد قدموا نوعا ما من قوائم ونحن قدمنا قوائم أيضًا، إما بإبلاغهم بها أو بالرد على أسألتهم".
وتابعت: "ولكن بالنظر إلى الطريقة التي يتصرفون بها الآن، فقد نشروا كل هذه القوائم في وقت واحد، أعتقد أننا سنرضيهم قريبًا، جاري العمل على ذلك".
وكانت روسيا فرضت عقوبات على مسؤولين رفيعي المستوى بالحكومة الروسية، وذلك على خلفية قضية اعتقال وتسميم المعارض الروسي، أليكسي نافالني، الذي تطالب واشنطن بالإفراج عنه رغم إدانته بقضايا احتيال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: سنعلن عن إجراءات انتقامية ردًا على العقوبات الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.