الاتحاد الأوروبى يحذر الصين من تغيير النظام الانتخابى فى هونج كونج

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال المتحدث باسم وزير خارجية التكتل الأوروبى، جوزيب بوريل، إن "الاتحاد الأوروبى مستعد لاتخاذ إجراءات إضافية ردًا على أى تدهور جديد وخطير لوضع الحريات السياسية وحقوق الإنسان فى هونج كونج سيكون مخالفًا لالتزامات الصين الوطنية والدولية".

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