فرنسا: المشتبه به المعتقل كان يحمل سكينًا قرب مدرسة يهودية فى مارسيليا

جدة - نرمين السيد - كشفت وسائل إعلام فرنسية عن تفاصيل اعتقال مشتبه به فى مارسيليا جنوب فرنسا، اليوم الجمعة، مؤكدة أن المعتقل كان يحمل سيكينًا قرب مدرسة يهودية، حيث أثار سلوكه انتباه حراس أمن المدرسة.





وقال تقرير لقناة "فرانس 3" المحلية، إن المعتقل المشتبه به لم يحاول دخول المدرسة، إلا أنه أثار انتباه الحراس عندما شاهدوه يخرج من سيارته، وهو يحمل سكينًا. وأضافت القناة، أنه تم إلقاء القبض على المشتبه به داخل المتجر اليهودى المجاور للمدرسة، وقاموا بتقييده فى انتظار وصول الشرطة، لافتة إلى أن الطلاب كانوا داخل المدرسة ولم يصاب أى منهم بأذى. وذكر تقرير آخر لقناة "بى إف إم تى فى"، أن المعتقل المشتبه به كان يعانى مشاكل نفسية، مضيفة أنه لم يتم معرفة دوافعه حتى الآن، إلا أنه ليس له أى سوابق جنائية.

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