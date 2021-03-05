عاجل.. رئيس البرلمان العربى: ندعم جهود مصر والسودان لحفظ أمنهما المائى

جدة - نرمين السيد - أكد عادل بن عبدالرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، دعمه التام للجهود التى تقوم بها كل من مصر والسودان، لحفظ حقوقهما المائية والقانونية الثابتة، التى تؤكدها كافة القوانين الدولية والاتفاقات الثنائية ذات الصلة، مؤكدا أن الأمن المائى لكلا الدولتين جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى.





وأضاف رئيس البرلمان العربى، أن كل من مصر والسودان أثبتا للعالم أجمع على مدار السنوات الماضية، حرصهما وإصرارهما التام على نجاح المفاوضات، وفق مبدأ تحقيق المنفعة للجميع، وهو الأمر الذى أكد عليه مجددا الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، خلال لقائه مؤخرا مع رئيس دولة غينيا بيساو، وتأكيده على محددات الموقف المصرى، بشأن التوصل إلى اتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة من خلال المفاوضات. وأكد رئيس البرلمان العربى، أن هذه المحددات التى التزمت بها كل من مصر والسودان طوال جولات المفاوضات السابقة، تنم عن مواقف مسؤولة ومتزنة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق قانونى عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف، وهو ما يفرض على الجانب الإثيوبى الابتعاد عن سياسة فرض الأمر الواقع وعدم القيام بأية خطوات أحادية جديدة من شأنها تعقيد الأزمة وإطالة أمدها، مطالبا إثيوبيا بعدم تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم ومنصف ينظم عملية ملء وتشغيل السد، مؤكدا أنه السبيل الوحيد للتوصل إلى حل عادل ونهائى للأزمة. وأعاد رئيس البرلمان العربى التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربى، بشأن تضامنه ووقوفه التام مع جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، ودعمهما فى تحركاتهما وإجراءاتهما بهدف حماية أمنهما المائى، ورفض المساس بحقوقهما القانونية والتاريخية وحصتهما الثابتة فى مياه نهر النيل، والتى تمثل عصب الحياة للشعبين المصرى والسودانى.

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