الكويت: استهداف ميليشيا الحوثي للسعودية تقويض لاستقرار المنطقة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات مواصلة الميليشيات الحوثية ارتكاب جرائمها عبر الاستمرار في استهداف المدنيين والمناطق المدنية في السعودية بإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها وفقًا لما نشرته صحيفة القبس: إن استمرار هذه الجرائم يؤكد مواصلة هذه الميليشيات تصعيدها الخطير وعزمها الإضرار بأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتقويض ‏استقرار المنطقة وتحديها للقانون الدولي والإنساني، وتجاهلها للجهود الدولية التي تبذل في سبيل إنهاء الصراع الدائر عبر التوصل إلى حل سياسي، الأمر الذي يؤكد الحاجة الماسة إلى تحرك المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن للجم هذه الجرائم، ووضع حد لها.

واختتمت بيانها بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب الأشقاء في السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.