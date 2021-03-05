قرارات جديدة .. تونس تتخذ إجراءات عاجلة بشأن فيروس كورونا في البلاد

اتخذت السلطات التونسية قرارات عاجلة بشأن فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المشددة التي كانت قد فرصتها السلطات من قبل.

وبدوره أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية بالسماح بالتنقل بين المحافظات مع غلق المناطق التي تشهد انتشارا لفيروس كورونا.

كما بين المتحدث الرسمي التونسي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أنه تقرّر تخفيف ساعات حظر التجوال من الساعة العاشرة مساء إلى الخامسة صباحا، بديلا عن الثامنة ليلا الي الخامسة صباحا.

وأوضح نصاف بن علية انه تقرر تمديد عمل المقاهي والمطاعم إلى الساعة العاشرة ليلا بديلا عن الرابعة بعد الظهر مع التقيد بالبروتوكول الصحي.