تونس.. الإعدام لـ 5 أشخاص بتهمة قتل الطفل ربيع بينهم أقاربه

أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمدينة بنزرت في تونس، حكم الإعدام بحق 5 أشخاص ارتكبوا جريمة قتل الطفل ''ربيع''، وهم إمراتان و3 رجال بينهم أقارب للطفل.

وكانت جريمة قتل الطفل ربيع، هزت الرأي اعلام التونسي في ديسمبر 2010 حيث اختفى الطفل عن المنزل ليتم العثور عليه بعد أيام في منطقة الجواودة مقتولا ومقطع الأطراف داخل كيس، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.

وبعد فترة كبيرة، اتضح أن عمة الطفل وزوجها نفذا الجريمة وانطلقت على إثر ذلك التحقيقات على مراحل متعددة، قبل إقرار الحكم الإبتدائي بإعدام المتورطين الخمسة.

من جانبه، قال المتحدث باسم المحكمة التونسية، كمال البجاوي إن المحكمة أقرت حكم الإعدام شنقا ضد عمتي الضحية، وزوج إحدى العمات وابنه، إضافة إلى عراف.