الإمارات.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي أن يكون الطقس غدا مغبرا إلى غائم جزئيًا أحيانًا، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورطبا ليلًا وصباح " الأحد ".

وأضاف المركز في بيانه قائلا : من المحتمل أيضا تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانًا على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وحركة الرياح: شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 50 كم/س على البحر.

وابان المركز - في بيانه اليومي - أن الموج في الخليج العربي سيكون مضطربا إلى شديد الاضطراب، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 19:08 والثاني عند 06:10 والجزر الأول عند الساعة 12:39 والثاني عند الساعة 23:22 .

ونوه أن بحر عمان سيكون متوسطا إلى مضطرب الموج، فيما يحدث المد الأول عند 16:18 والثاني عند الساعة 02:51 والجزر الأول عند الساعة 09:23 والثاني عند الساعة 21:43 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 27 17 75 20 دبــي 28 19 55 20 الشارقة 28 16 65 20 عجمان 28 16 75 30 أم القيوين 27 16 70 25 رأس الخيمة 26 15 75 30 الفجيرة 28 19 80 40 العين 30 17 45 10 ليوا 29 17 80 10 الرويس 25 16 80 20 السلع 25 16 75 25 دلما 24 18 75 45 طنب الكبرى 25 18 80 40 طنب الصغرى 25 18 80 40 أبو موسى 25 18 80 40