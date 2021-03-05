توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي أن يكون الطقس غدا مغبرا إلى غائم جزئيًا أحيانًا، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورطبا ليلًا وصباح " الأحد ".
وأضاف المركز في بيانه قائلا : من المحتمل أيضا تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانًا على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وحركة الرياح: شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 50 كم/س على البحر.
وابان المركز - في بيانه اليومي - أن الموج في الخليج العربي سيكون مضطربا إلى شديد الاضطراب، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 19:08 والثاني عند 06:10 والجزر الأول عند الساعة 12:39 والثاني عند الساعة 23:22 .
ونوه أن بحر عمان سيكون متوسطا إلى مضطرب الموج، فيما يحدث المد الأول عند 16:18 والثاني عند الساعة 02:51 والجزر الأول عند الساعة 09:23 والثاني عند الساعة 21:43 .
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 27 17 75 20 دبــي 28 19 55 20 الشارقة 28 16 65 20 عجمان 28 16 75 30 أم القيوين 27 16 70 25 رأس الخيمة 26 15 75 30 الفجيرة 28 19 80 40 العين 30 17 45 10 ليوا 29 17 80 10 الرويس 25 16 80 20 السلع 25 16 75 25 دلما 24 18 75 45 طنب الكبرى 25 18 80 40 طنب الصغرى 25 18 80 40 أبو موسى 25 18 80 40
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.