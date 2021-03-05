وزارة السياحة اللبنانية تغلق مراكز التزلّج المُخالفة

أعلنت وزارة السياحة اللبنانية، فتح تحقيق من قبل مصلحة الضابطة السياحية والشرطة السياحية مع أصحاب مراكز التزلّج، وذلك بعد انتشار صور تظهر اكتظاظًا كبيرًا لروّاد التزلّج في لبنان اليوم.
وأكدت الوزارة اللبنانية وفقًا لما نشرته صحيفة النهار اللبنانية، أنّ أعداد المواطنين الذين تقدموا بطلبات إذن لزيارة مراكز التزلج هي أقل بكثير من تلك التي ظهرت في الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت السياحة اللبنانية، أنها "وعلى الرغم من الأوضاع الصحية الدقيقة والخطيرة التي تمرّ بها البلاد، فهي تقوم بكل ما يلزم للحفاظ على ما تبقى من القطاع السياحي، وذلك إحساسًا منها بالمسؤولية تجاه الموظفين في هذا القطاع"، مشيرة إلى أنّها "مضطرة إلى اتخاذ قرار الإقفال بالشمع الأحمر بحق كل مؤسسة مخالفة للشروط والمعايير الموضوعة من السلطات واللجان المعنية".
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