في ثاني هجوم خلال ساعات.. ناطق الجيش يتوعد بالمزيد
نفذ سلاح الجو المسير اليمني اليوم، هجومًا جويًا جديدًا على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.
وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع "إن سلاح الجو المسير نفذ ظهر اليوم هجوماً جوياً كبيرا على عدد من الأهداف الهامة والحساسة بقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بخمس طائرات مسيرة نوع قاصف 2k".
وأكد إصابة الأهداف بدقة في العملية الواسعة على قاعدة خميس مشيط.. مشيراً إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على التصعيد الجوي الكبير لقوى العدوان وحصاره الشامل على اليمن.
وكان سلاح الجو المسير استهدف فجر اليوم مواقع هامة في قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد3 وقاصف 2k، محققا إصابات دقيقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : في ثاني هجوم خلال ساعات.. ناطق الجيش يتوعد بالمزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.