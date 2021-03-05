أخبار اليمن : في ثاني هجوم خلال ساعات.. ناطق الجيش يتوعد بالمزيد

في ثاني هجوم خلال ساعات.. ناطق الجيش يتوعد بالمزيدنفذ سلاح الجو المسير اليمني اليوم، هجومًا جويًا جديدًا على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع "إن سلاح الجو المسير نفذ ظهر اليوم هجوماً جوياً كبيرا على عدد من الأهداف الهامة والحساسة بقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بخمس طائرات مسيرة نوع قاصف 2k".

وأكد إصابة الأهداف بدقة في العملية الواسعة على قاعدة خميس مشيط.. مشيراً إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على التصعيد الجوي الكبير لقوى العدوان وحصاره الشامل على اليمن.

وكان سلاح الجو المسير استهدف فجر اليوم مواقع هامة في قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد3 وقاصف 2k، محققا إصابات دقيقة.