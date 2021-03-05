أخبار اليمن : حصيلة ضحايا الحوادث المرورية بالعاصمة صنعاء

حصيلة ضحايا الحوادث المرورية بالعاصمة صنعاءقضى 257 شخصاً وأصيب 3308 منهم 2307 أشخاص إصابتهم بليغة، في 3082 حادثاً مرورياً خلال العام الماضي بأمانة العاصمة.

وأوضح تقرير صادر عن إدارة مرور أمانة العاصمة، أن الحوادث المرورية توزعت على ألف و362 حادث دهس مشاة و659 صدام آليات و796 صدام دراجات نارية و150 صدام بأجسام ثابتة و112 حوادث سقوط وانقلاب وصدام دراجات هوائية وثلاثة حوادث أخرى.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الخسائر المادية الناجمة عن تلك الحوادث، بلغت مليار و270 مليون و600 ألف ريال .. مبيناً أنه تم ضبط أربعة آلاف و307 متهمين بالحوادث وهروب 32 آخرين و28 سيارة بعد الحادث و30 سيارة فرت بعد الحادث.

وذكر أن أسباب الحوادث المرورية توزعت على السرعة الزائدة بنسبة ألف و498 حادثاً وإهمال السائقين بـ 549 وإهمال مشاة بـ504 حوادث، وسواقة أحداث بـ266 وبدون تراخيص بـ 150 حادثاً و56 خلل فني، و59 أخرى.

ولفت تقرير مرور أمانة العاصمة إلى أن أكثر الأماكن التي تقع فيها الحوادث "التقاطعات يليها الدوّارات، وطريق مستوي، جسر أرضي، وطرق منحدرة ومغلقة".

وأفاد بأن عدد المخالفات المرورية المسجلة على مستوى أمانة العاصمة خلال العام الماضي 148 ألف و190 مخالفة، منها 56 ألف و57 مخالفة تم تسديدها.

وأكد التقرير تنفيذ مشروع السلامة المرورية في مختلف مديريات الأمانة في إطار الحلول والمعالجات التي اتخذتها أمانة العاصمة وإدارة المرور بالأمانة لتسهيل وتسيير حركة السير والحد من الاختناقات خاصة في التقاطعات والشوارع الحيوية.

وتطرق التقرير إلى عمل 13 تحويلات ودوارات سير، وتركيب حواجز حديدية وموانع شوكية لمنع عكس خطوط السير في الشوارع، ووضع وسائل السلامة المرورية في الشوارع المستهدفة بحسب خطة الإدارة العامة للمرور.

وبحسب تقرير إدارة المرور، تم إغلاق 14 جولة بالشوارع الرئيسية بأمانة العاصمة وإغلاق عدد من الفتحات بالشوارع وفتح أخرى، وتم نقل وتجميع مئات من الموانع الخرسانية من مختلف الأماكن والمواقع وإعادة تأهيلها واستخدامها في إغلاق الجولات.

كما أكد التقرير، أن أعمال السلامة المرورية المنفذة، تأتي ضمن خطة معالجة إشكاليات الاختناقات المرورية والحد من حوادث السير، والتي أسهمت بشكل إيجابي في تحسين خدمات المرور بأمانة العاصمة وتخفيف معاناة المواطنين.

وفيما يتعلق بالإصلاحات التي تمت في إدارة مرور أمانة العاصمة، ذكر التقرير أنه تم إنشاء خدمة الجمهور بترميم وإعادة بناء مكاتب المخالفات والمتابعة وخطوط السير وتجهيزها بأجهزة حديثة.

وشملت الأعمال المنفذة خلال العام الماضي، إصلاح عدد من الونشات والسيارات والآليات وإعادة تفعيلها في الميدان، وإعادة تأهيل وإصلاح السرويس والمغسلة الخاص بالإدارة وترميم غرف المكاتب، واستصلاح المزرعة وغرسها.