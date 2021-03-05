منظمة الصحة العالمية تتوقع انتهاء كورونا أوائل 2022

جدة - نرمين السيد - وقال كلوج، خلال لقاء مع صحيفة "دى فيلت" الألمانية: "أنطلق من افتراض أن عام 2021 سيكون عاما آخر لفيروس كورونا، لكنه سيكون أكثر قابلية للتنبؤ والتحكم، لدينا أدوات وبرامج تشخيص، ولدينا لقاح لذلك، أنطلق من افتراض أن الوباء سينتهى فى وقت مبكر من عام 2022، وهذا لا يعنى أن الفيروس سيختفى، وآمل أنه بحلول ذلك الوقت لن تكون هناك حاجة للتدخلات".
وشدد كلوج على ضرورة "التضامن الأوروبى" قائلا: "لا يمكنك تطعيم المناطق الغنية، بينما لا يجرى تطعيم مناطق أخرى".
وكشف أنه من المهم جدا معرفة كيف ومتى سترفع البلدان القيود، محذرا "إذا حدث كل شيء بسرعة كبيرة، فسوف نعود إلى البداية".
وحث كلوج على "التحلى بالصبر فى موضوع التطعيم، وقال: "فى البداية دائما الطلب يفوق العرض، لا يمكنك تطعيم سكان الكوكب بأسره دفعة واحدة"، ووفقا لكلوغ فإن "الأمر الذى لا مفر منه على ما يبدو هو حقيقة أن المواطنين فى أوروبا سيحصلون على جوازات سفر تطعيم فى الصيف، على الرغم من أن هذه ليست توصية من منظمة الصحة العالمية".
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