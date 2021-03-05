الرئيس العراقى مرحبا بالبابا فرنسيس : لن نقبل بأن يمارس الإرهاب باسم الدين

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس العراقى برهم صالح فى كلمة ألقاها بمناسبة زيارة بابا الفاتيكان لبلاده، إن العراق لن يقبل بممارسة الإرهاب باسم الدين، لافتا إلى أن العراقيين يستحقون مستقبلا أفضل.





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، وفى كلمة رحب خلالها بزيارة البابا فرنسيس للعراق، أشار صالح إلى أن "العراقيين يفخرون بتاريخ طويل من التعايش الدينى بين مختلف الطوائف".

واعتبر الرئيس العراقى أن "العمل لاستئصال الإرهاب والفكر المتطرف وغرس قيم التسامح والتنوع مطلب ملّح، وهو فى غاية الأهمية لمستقبل أجيالنا".

وأضاف أن الشعب العراقى "كان ضحية لحروب عبثية وسياسات وقمع شمل كافة المواطنين من مختلف الأديان والطوائف والانتماءات"، لافتا إلى أنه "لا بديل عن عراق مستقل بسيادة كاملة لمستقبل مزدهر".

وشدد صالح على أن هناك تحديات جسيمة تواجه العراق وفى طليعتها إصلاح منظومة الحكم والعدل الاجتماعى والسيادة والحريات، هذا إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.

ودعا إلى عودة المهجرين بما فيهم المسيحيين الذين هجروا العراق، مشيرا إلى أهمية العمل على "إعادة هؤلاء دون إكراه وعبر مغريات كاستتباب الأمن والتنمية الاقتصادية".

وأوضح أنه لا يمكن تخيّل الشرق دون المسيحيين، مؤكدا أن استمرار هجرتهم إلى جانب الأقليات الأخرى سينعكس سلبا على المجتمعات وقيم العيش المشترك والتسامح.

ووصل بابا الفاتيكان، فرنسيس الثانى، الجمعة، إلى العاصمة العراقية بغداد، فى زيارة تستغرق 4 أيام، معتبرا أنها "واجب نحو أرض عانت الكثير".