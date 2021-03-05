بابا الفاتيكان: يجب تقوية مؤسسات العراق والتضامن فى مواجهة الفساد

جدة - نرمين السيد - فى كلمته خلال الزيارة التاريخية إلى العراق، قال البابا فرنسيس إن رسالات الأديان تدعو للسلام والتعايش المشترك، وإن العراقيين مطالبين بإنهاء خلافاتهم من أجل التعايش.

ودعا بابا الفاتيكان السياسيين العراقيين إلى تعزيز روح التضامن، والاتحاد لمواجهة جائحة كورونا. وقال البابا فرنسيس: "نحض السلطات العراقية على منح جميع المواطنين حقوقهم الدينية".