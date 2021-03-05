جدة - نرمين السيد - فى كلمته خلال الزيارة التاريخية إلى العراق، قال البابا فرنسيس إن رسالات الأديان تدعو للسلام والتعايش المشترك، وإن العراقيين مطالبين بإنهاء خلافاتهم من أجل التعايش.
ودعا بابا الفاتيكان السياسيين العراقيين إلى تعزيز روح التضامن، والاتحاد لمواجهة جائحة كورونا. وقال البابا فرنسيس: "نحض السلطات العراقية على منح جميع المواطنين حقوقهم الدينية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بابا الفاتيكان: يجب تقوية مؤسسات العراق والتضامن فى مواجهة الفساد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.