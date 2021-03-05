البابا فرنسيس: على المجتمع الدولى القيام بدور حاسم لتعزيز السلام فى العراق

جدة - نرمين السيد - وقال خلال كلمة له أمام المسؤولين العراقيين ودبلوماسيين أجانب، إن "التحديات المتزايدة تدعو الأسرة البشرية بأكملها فى التعاون على نطاق عالمى لمواجهة عدم المساواة فى مجال الاقتصاد"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأضاف: "على المجتمع الدولى أن يقوم بدور حاسم فى تعزيز السلام فى العراق وكل الشرق الأوسط، وجئت إلى العراق حاجاً وأقدم امتتنانى للشعب العراقى العزيز".

وتابع البابا: "أنا هنا بصفتى تائباً أرجو المغفرة لكل هذا الدمار وحاجا يحمل السلام، ولنضع حدا لانتشار الأسلحة فى كل مكان ولنوقف المصالح الخاصة ولنعط مجالاً للتسامح، ويجب أن نتصدى للتوترات الإقليمية التى تعرض البلدان للخطر".

وأردف خلال خطابه: "أشجع الخطوات الإصلاحية المتخذة فى العراق".