عاجل .. الشرطة البريطانية تتعامل مع حادث أمنى خطير أوقع ضحايا فى ويلز

جدة - نرمين السيد - وقالت متحدث باسم الشرطة البريطانية "وحدات الشرطة تتعامل حاليًا مع حادث خطير وقع فى شارع باجلان بمنطقة تريورشى منتصف نهار اليوم". كما أضافـت إن "طواقم الإسعاف حاضرة لأن الحادث أسفر عن سقوط عدد من الضحايا". وتم إغلاق الشارع ونصحت الشرطة الناس بتجنب المنطقة حتى إشعار آخر.

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