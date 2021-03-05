موسكو ردا على العقوبات الأمريكية بسبب نافالنى : سوف نسرهم قريبا

جدة - نرمين السيد - أكدت موسكو أنها ستعلن قريبا ردها على العقوبات الأمريكية المفروضة على مؤسسات ومسؤولين روس على خلفية قضية الناشط المعارض المسجون أليكسى نافالنى، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فى حوار مع القناة الأولى الروسية، اليوم الجمعة، بأن موسكو لا تتريث للرد، موضحة أن الجانب الروسى لم يكشف حتى الآن بهذا القدر من العلانية عن إجراءات الرد التى اتخذها بحق الولايات المتحدة.

وقالت: "تبنوا لوائح تقييدية، وتبنينا بدورنا لوائح تقييدية مضادة وأبلغناهم بذلك أو أجبنا عن أسئلتهم. لكن نظرا لسلوكهم الحالى، عندما نشروا كل هذه القوائم علنا، أعتقد أننا سوف نسرهم قريبا والعمل جار فى هذا الصدد".

وأعرب المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، ردا على سؤال حول تقرير لوكالة "بلومبرج" مفادها أن الولايات المتحدة وبريطانيا تدرسان إمكانية فرض عقوبات ضد الدين العام ورجال أعمال فى روسيا، عن أمل موسكو فى أن "تبقى مثل هذه الدعوات المجنونة فى صفحات وسائل الإعلام، ولن تجد مرتعا خصبا لها فى الأوساط السياسية الأمريكية".

وأشار بيسكوف إلى وجود مؤشرات على أن واشنطن تستعد لفرض حزمة ثانية من العقوبات، مشددا على أن الولايات المتحدة "تنطلق من مزاعم باطلة وغير مبررة إطلاقا عن امتلاك روسيا أسلحة كيميائية فى أراضيها".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن موسكو تأخذ ذلك فى عين الاعتبار وتعمل على إعداد سيناريوهات مختلفة من أجل حماية مصالح الدولة ومواطنيها وقطاع الأعمال فيها.