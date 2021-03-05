بريطانيا.. حادث أمني خطير في ويلز يسفر عن سقوط ضحايا

أعلنت شرطة ويلز في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، أنها تتعامل مع حادث أمني خطير أسفر عن وقوع ضحايا بمنطقة تريورشي.

وذكرت متحدثة باسم شرطة المقاطعة البريطانية في بيان، أن حادث خطير وقع في شارع باجلان بمنطقة تريورشي منتصف نهار اليوم، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ووصلت سيارات الإسعاف وتعزيزات من الشرطة إلى موقع الحادث جنوب ويلز، وسط أنباء عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.