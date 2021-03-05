الصحة العالمية تتهم 3 دول بإخفاء حقيقة انتشار كورونا

الصحة العالمية تتهم 3 دول بإخفاء حقيقة انتشار كوروناإتهمت منظمة الصحة العالمية ثلاث دول على انها اقل شفافية بشأن البيانات الخاصة بفيروس (كورونا) او تنكر حجم المشلكة.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم إن دولة تنزانيا الواقعة شرق إفريقيا، لم تقم بتحديث بيانات (كوفيد-19) الخاصة بها منذ أوائل مايو الماضي، ما جعل العدد الأخير لحالات الإصابة المؤكدة المبلغ عنها عند 509، وعدد الوفيات عند 21.

واضافت ان دولة تركمانستان الواقعة في آسيا الوسطى لم تبلغ المنظمة عن أي حالات إصابة بالفيروس حتى الآن، لكن جماعات حقوق الإنسان تقول إن (كورونا) ينتشر على نطاق واسع هناك.

وقالت المنظمة ان كوريا الشمالية لم تبلغ عن أي حالة إصابة بفيروس (كورونا)، في وقت يعتبر معظم الخبراء أن هذا الادعاء مشكوك فيه.

وقالت مديرة الطوارئ الإقليمية في المكتب الإقليمي لأوروبا التابع لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة دوريت نيتسان، إن 14 دولة أبلغت حتى الآن عن عدم وجود حالات إصابة فيها.

واضافت ان المنظمة "لا يمكنها التحقق بشكل مستقل مما إذا كان عدم وجود حالات الإصابة هنا يمثل الغياب الحقيقي للحالات أم لا".

وشجعت نيتسان جميع البلدان على "تبادل البيانات علنا أو مع منظمة الصحة العالمية، لأن هذا يسمح لنا بتتبع المرض على مستوى العالم، خصوصا أن (كوفيد-19) مرض معد، وإن تتبع الحالات مهم بشكل خاص، حيث يساعد في استجابة صحية عامة سريعة ومناسبة".

ولا تفرق لوحة معلومات كوفيد-19 التابعة لمنظمة الصحة العالمية بين البلدان التي أبلغت عن عدم وجود حالات إصابة بالفيروس فيه، والبلدان التي لم ترسل أي بيانات. ومع ذلك، على عكس تركمانستان وكوريا الشمالية، فإن المواقع الأخرى الخالية من الحالات هي مجتمعات جزرية صغيرة ومعزولة، مثل سانت هيلانة وكيريباتي وتوفالو.