"غوغل فيو" يرصد "جريمة غريبة".. وتوضيح رسمي

نجح عمال كانوا يقومون برصف شارع في بلدة فنتون الإنجليزية، بخداع سيارة تابعة لغوغل، كانت تسجل الفيديو لصالح خدمة "ستريت فيو"، بتمثيلهم لجريمة قتل مرعبة.

وبحسب الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل، يبدو رجلان وهما يحملان فأسين، يضربان بهما رجلا ممدا على الأرض.

وإلى جانب المشهد المرعب، ظهرت سيارة تابعة لغوغل مزوّدة بكاميرا وأخرى تابعة لشركة أخرى، الأمر الذي أثار تفسيرات عديدة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّق كثيرون على الصورة بأن "غوغل" تفضح مجرمين ارتكبوا جريمة مروعة في وضح النهار، بينما اعتبر آخرون مجاهرة الشخصين بفعلتهم أمرا غير مقبول.

وكانت المفاجأة بأن الصورة تعود إلى عام 2014، وبأن الرجلين مثلا المشهد بعد اكتشافهما لسيارة "غوغل" في المكان الذي كانا يتواجدان فيها مع الشخص الثالث الذي كان ممددا على الأرض.

وأشار بول إنجل، رئيس شركة "جي إم زد ليمتد" المسؤولة عن رصف الشارع، إلى أنه تفاجئ لدى مشاهدة الصورة وانتشارها مجددا رغم مرور سنوات على نشرها.

ونقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن بول قوله، إن فريقه قرر وقتها القيام بهذه المزحة التي لم تسبب الأذى لأحد، ليبدو الوضع كما لو أن جريمة قتل ترتكب.

وأضاف بول: "سعيد لأننا استطعنا إثارة الضحك لدى متصفحي مواقع التواصل، كما أننا حصلنا على إعلان ترويجي مجاني لشركتنا".