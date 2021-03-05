لبنان.. الليرة تواصل انحدارها والشوارع "مشتعلة"

تواصل العملة الوطنية اللبنانية انهيارها مقابل الدولار لتتجاوز في الساعات الماضية عتبة العشرة آلاف ومئة ليرة، مقابل كل دولار أميركي.
ويؤجج هذا الانهيار الشوارع اللبنانية لليوم الرابع على التوالي حيث يقطع محتجون الطرق في معظم المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب، مروراً بالبقاع وجبل لبنان.
ويستخدم المحتجون الإطارات المطاطية ومستوعبات النفايات لقطع الطرق كل ليلة مع توقع بأن تأخذ الاحتجاجات منحى تصعيدياً خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد تداول دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنزول إلى الشوارع بكثافة، السبت.
ويبدو لافتاً في التحركات مشاركة محتجين من مناطق موالية لحزب الله، وحركة أمل في بيروت، وجنوبي البلاد.
وفيما يبدو واضحاً التوجه إلى التصعيد الميداني، لم يسجل أي خرق في المشهد السياسي المأزوم والمقسوم على حاله بما يحول دون ولادة حكومة رغم المخاطر التي تحدق بالبلاد.
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