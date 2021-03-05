قطر تسمح بسفر متلقى لقاح كورونا دون الخضوع للحجر الصحى

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة فى بيان، إنه بإمكان الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا السفر والرجوع لقطر دون الخضوع للحجر الصحى حين العودة من السفر، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





واشترطت وزارة الصحة القطرية فى بيانها ضرورة أخذ اللقاح فى قطر، ومرور فترة 14 يوما من أخذ الجرعة الثانية، سواء قضاها الشخص داخل قطر أو خارجها. وأكدت الوزارة أن الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح يعتبرون معفيين من الحجر الصحى عقب عودتهم من السفر، وذلك بعد مرور 14 يوما من تلقيهم الجرعة الثانية، بغض النظر عن المكان الذى قضوا فيه تلك الفترة سواء فى دولة قطر أو خارجها.

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