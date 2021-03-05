بعد استهداف خميس مشيط بست طائرات.. نداء عاجل من الخارجية البحرينية للمجتمع الدولي

أصدرت وزارة خارجية مملكة البحرين بيانا أدانت فيه إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ست طائرات مسيرة على مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
ذكرت الوزارة في بيانها أن استهداف الحوثيين المدنيين الآمنين والمناطق والمنشآت المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
كما أعربت الوزارة عن تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من تدابير وإجراءات من أجل مواجهة تلك الاعتداءات الإرهابية الجبانة.
كما شددت الوزارة البحرينية على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي لوقف هذه الاعتداءات المخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية.
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