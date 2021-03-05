أخبار اليمن : موجة جديدة من الغبار تضرب اليمن.. والأرصاد يحذر

موجة جديدة من الغبار تضرب اليمن.. والأرصاد يحذرتوّقع المركز الوطني للأرصاد تأثر المناطق الشرقية والشمالية في اليمن بالغبار خلال ساعات الليل وصباح يوم غدٍ السبت، بفعل موجة غبار واسع الانتشار تنشط من شرق الجزيرة العربية وحركتها ناحية الجنوب الغربي.

وأوضح المركز في نشرته الجوية المتوقعة خلال الـ24 ساعة المقبلة، أن الأجواء بالمرتفعات الجبلية صحوة إلى غائمة جزئياً بسحب ركامية متفرقة قد يصحبها هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية خلال ساعات الظهيرة والمساء.

في حين ستكون الأجواء صحوة وباردة نسبياً خلال ساعات الليل والصباح الباكر مع فرصة لتشكل الضباب والشابورة المائية على المنحدرات المحاذية للسهول الساحلية.

وأشار المركز إلى أن الأجواء بالمناطق الساحلية صحوة إلى غائمة جزئياً على المناطق الساحلية، والرياح معتدلة السرعة تنشط خلال ساعات الظهيرة خصوصاً على السواحل الجنوبية والغربية واتجاهاتها جنوبية إلى غربية على الساحل الغربي وجنوبية شرقية على السواحل الجنوبية والشرقية.

ووفقاً لمركز الأرصاد، ستكون الأجواء بالمناطق الصحراوية أجواء خالية من السحب ومغبرة والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط أحياناً تصل سرعتها إلى 22 عقدة، فيما ستكون الأجواء بأرخبيل سقطرى صحوة إلى غائمة جزئياً والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المناطق الشرقية والشمالية، خاصة من يعانون من الأمراض الصدرية والأطفال وكبار السن بعدم التعرض للغبار وكذلك سائقي المركبات على الطرق الصحراوية من تدني الرؤية الافقية بسبب الغبار.