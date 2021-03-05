إيطاليا تتجاوز مستوى 3 ملايين إصابة مسجلة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد -
وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، فى إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 24.036 ليصل العدد العام إلى مستوى 3.023.129 حالة بينها 456.470 نشطة.
وتمثل حصيلة اليوم ارتفاعا لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الذى بلغ يوم 3 مارس 20.884 حالة، وفى 4 مارس 22865.
وأضافت الوزارة أنها رصدت 297 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، ليصل عدد ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 99.271 حالة.
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