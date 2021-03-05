دعوى قضائية ضد ترامب وابنه بسبب اقتحام الكونجرس الأمريكى

وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، فإن الدعوى المكونة من 65 صفحة والمقدمة فى محكمة اتحادية فى العاصمة واشنطن، اليوم الجمعة، تتهم ترامب، ونجله دونالد ترامب الابن، والنائب الجمهورى من ولاية ألاباما، مو بروكس، ومحامى ترامب رودولف جوليانى، بالتحريض على أعمال الشغب وانتهاك عدد من الأحكام الفيدرالية وقوانين العاصمة.
وجميع المدعى عليهم، كانوا من بين المتحدثين فى مسيرة مؤيدة لترامب، سبقت مباشرة اقتحام مبنى الكابيتول الدموى يوم السادس من يناير.
وتصف الدعوى الخطابات النارية خلال التجمع، على أنها نقطة تحول توجت حملة تضليل استمرت لأشهر، لدفع الادعاء الكاذب بأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 قد سُرقت من ترامب.
ومن بين الادعاءات الواردة فى الشكوى المكونة من 9 تهم، تآمر المدعى عليهم لمنع المشرعين ونائب الرئيس آنذاك مايك بنس، من التصديق على فوز الرئيس بايدن، ونائبة الرئيس كامالا هاريس، فى الانتخابات، فى انتهاك لقانون الحقوق المدنية الفيدرالية.
وتأتى دعوى سوالويل القضائية فى حين يواجه ترامب أيضا تحقيقا جنائيا فى جورجيا، بسبب "ضغطه على المسؤولين لإلغاء فوز بايدن بالانتخابات"، وهو قيد التحقيق أيضا فى نيويورك لاحتمال ارتكاب جرائم مالية وانتهاكات مدنية تتعلق بأعماله.
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